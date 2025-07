Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) 48-Jähriger bricht in Bäckerei ein und wird kurz darauf von Polizei geschnappt (11.07.2025)

Singen (ots)

Kurz nachdem er in eine Bäckerei in der Schaffhauser Straße eingebrochen ist, ist ein Mann am Freitagabend von der Polizei geschnappt worden. Gegen 17.30 Uhr verschaffte sich der 48-Jährige über den Hintereingang unbefugt Zutritt zum Büro- und Aufenthaltsraum des Betriebs, wo er die Handtasche samt airpods einer Mitarbeiterin entwendete. Kurze Zeit später erkannt ein Zeuge den Dieb wieder, wie er grade in ein Auto einstieg und davonfuhr. Im Rahmen der sofortigen Fahndung erkannten Beamte des Reviers Singen den Wagen wenig später in der Schaffhauser Straße im Begegnungsverkehr, stoppten ihn schließlich im Bereich der Aachbrücke und nahmen den 48-Jährigen vorläufig fest.

Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen und seines Autos fanden sie neben dem Inhalt aus der gestohlenen Handtasche auch das Diebesgut aus der Bäckerei auf.

Nachdem sich weiterhin herausstellte, dass gegen den 48-Jährigen zwei offene Vorführungsbefehle der Staatsanwaltschaft Konstanz vorlagen, brachten ihn die Polizisten nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell