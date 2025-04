PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbruch in Keller+++Diebstahl+++Störung der Totenruhe

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1.Einbruch in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses

61440 Oberursel (Taunus), Weilstraße

Donnerstag, den 17.04.2025, 13:00 Uhr bis Samstag, 19.04.2025, 10:40

Unbekannte Täter verschafften sich unbefugt Zutritt zum Keller des Mehrfamilienhauses. Die Schrauben des Schlosses des Kellerabteils wurde mittels unbekannten Werkzeugs gelöst und sich so Zugang zum Inneren des Kellerabteils verschafft. Das Innere des Kellerabteils wurde durchsucht, dabei wurde Bargeld in Höhe von ca. 400 - 500 EUR und ein Silberring mit gelbem Stein entwendet. Insgesamt erlangten die unbekannten Täter Stehlgut im geschätzten Gesamtwert von ca. 650 EUR. Der Sachschaden wird auf ca. 40 EUR geschätzt. Das benachbarte Kellerabteil wurde ebenfalls versucht aufzubrechen. Dies gelang den Tätern nicht. Täterhinweise liegen aktuell nicht vor.

Falls Sie im o.g. Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen wahrgenommen haben, oder andere Hinweise auf den oder die Täter geben können, wenden sie sich bitte an die Polizeistation in Oberursel. (06171/6240/0)

2.Versuchter Diebstahl im besonders schweren Fall

61476 Kronberg im Taunus, Berliner Platz

Donnerstag, den 17.04.2025 05:00 Uhr bis Freitag, den 18.04.2025 19:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter haben sich zwischen Donnerstagmorgen und Freitagabend an den Briefkästen an einem Mehrfamilienhaus am Berliner Platz in Kronberg zu schaffen gemacht. Mit einem unbekannten Werkzeug haben sie die Briefkästen aufgehebelt und diese dabei beschädigt. Ob Postgut aus den Briefkästen entnommen wurde ist bislang nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation Königstein im Taunus (06174/9266-0) in Verbindung zu setzen.

3.Diebstahl und Störung der Totenruhe

61479 Glashütten, Waldfriedhof, Dornsweg

Dienstag, den 15.04.2025 14:00 Uhr bis Samstag, den 19.04.2025 19:30 Uhr

Noch unbekannte Täter haben in der Woche vom Dienstagmittag bis Samstagabend die Bronzeflügel eines Grabschmucks auf dem Waldfriedhof in Glashütten abgesägt und diese anschließend gestohlen. Der Wert der gestohlenen Flügel wird auf 3000EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Königstein (06174/9266-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell