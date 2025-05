Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Widerstand am Bahnhof Dutenhofen + Einbruch in Rohbau

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Widerstand am Bahnhof Dutenhofen

Kollegen der Bundespolizei unterstütze eine Streife der Polizeistation Wetzlar gestern Abend. Der Einsatzgrund am Bahnhof Dutenhofen war eine Bedrohung einer Mitarbeiterin des Stellwerks. Der Mann lief über die Gleise und achtete dabei nicht auf einen herannahenden Zug. Daraufhin angesprochen bedrohte er die Mitarbeiterin und deutete auf ein um den Hals an einer Kette getragenes, kleineres Messer. Dieses setzte er nicht ein, drohte der Frau jedoch mit dem Tod. Die zuerst eingetroffene Streife aus Wetzlar sprach den Mann an, dieser reagierte jedoch nicht. Er wurde schließlich gegen 21.25 Uhr festgenommen, dabei trat er nach den Beamten. Er traf einen Polizisten am Bein, dieser konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Während der gesamten Maßnahme beleidigte der Mann die Beamten fortwährend. Eine eingetroffene Streife der Bundespolizei übernahm den Mann, dort folgt auch die weitere Sachbearbeitung.

Mittenaar: Einbruch in Rohbau

Ein im Bau befindliches Einfamilienhaus in Ballersbach wählte ein Dieb als Ziel. Er verschaffte sich Zugang zu den Räumen und klaute diverse Werkzeuge und Klamotten. Der Diebstahl in der Straße Ober den Betten ereignete sich im Zeitraum zwischen gestern Abend, 21.30 Uhr und heute Morgen, 7 Uhr.

Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0.

Pierre Gath, Pressesprecher

