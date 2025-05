Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Unfälle + Einbruchsversuch in Rettungswache

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Unbekannte Jungs melden Fahrerflucht

Die Polizei in Dillenburg sucht zwei Zeugen, die am Samstag, 24. Mai, eine Unfallflucht in der Hof-Feldbach-Straße beobachteten. Gegen 16.45 Uhr hatte demzufolge eine bislang unbekannte Fahrerin eines roten Audi beim Rangieren einen geparkten grauen Jaguar touchiert. Die Fahrerin stieg aus und sah sich die Kollisionsstelle an, anschließend fuhr sie weiter. Der Schaden am Jaguar beträgt etwa 150 Euro. Die zwei Zeugen merkten sich das Kennzeichen und meldeten dies dem Jaguarbesitzer, der sich jedoch nicht ihre Namen notierte. Eine Beschreibung der Zeugen liegt nicht vor, lediglich, dass es sich um zwei Jungs gehandelt hat, die möglicherweise an der Kickboxveranstaltung in der nahegelegenen Sporthalle teilgenommen hatten. Die Polizei bittet diese zwei Jungs, wie auch womöglich vorhandene weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02771/9070 zu melden.

Wetzlar: Außenspiegel beschädigt

Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte ein unbekannter Autofahrer einen in der Straße Lampertsgraben geparkten Seat und beschädigte dabei den Außenspiegel. Der etwa 500 Euro hohe Schaden an dem schwarzen Seat Mii entstand zwischen Donnerstag, 22. Mai, 20 Uhr, und Freitag, 10.45 Uhr. Anstatt sich darum zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Die Polizei in Wetzlar sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06441/918-0).

Greifenstein: Audi touchiert

Einen grauen Audi Avant touchierte ein unbekannter Autofahrer im Käutchesweg. Dadurch entstand zwischen Freitag, 23. Mai, 15 Uhr, und Samstag, 9 Uhr, ein etwa 1.000 Euro hoher Schaden an der Audi-Front, um den sich der Verursacher nicht weiter kümmerte. Die Herborner Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 02772/ 47050).

Waldsolms- Hasselborn: Totalschaden verursacht und geflüchtet

Durch einen lauten Knall wachte eine Zeugin mitten in der Nacht am Samstag, 24. Mai, auf. In der Folge bemerkte sie ein demoliertes Auto, dass von einem unbekannten Fahrer angefahren und durch den Zusammenprall rückwärts gegen ihre Hauswand in der Fürst-Walrad-Straße geschoben worden war. An der Hauswand entstand bisherigen Erkenntnissen zufolge kein Schaden, umso größer ist der Schaden am Toyota. Vor allem die Fahrzeugfront wurde durch die Kollision demoliert, hinzu kommt der Schaden am Heck durch die Hauswand. Die geschätzten 10.000 Euro dürften einem Totalschaden entsprechen. Der unbekannte Verursacher fuhr nach dem Unfall gegen 3.05 Uhr weiter. Bisherigen Ermittlungen zufolge war der Unbekannte von Grävenwiesbach nach Brandoberndorf unterwegs und kam aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit dem Toyota kollidierte. Am Unfallort aufgefundene Fahrzeugteile deuten auf einen dunklen Audi A4 hin. Die Polizei in Wetzlar sucht Zeugen: Wem ist ein beschädigter dunkler Audi in diesem Zusammenhang aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06441/918-0.

Wetzlar: Delle in Tür

Vermutlich durch das Aufstoßen einer PKW-Tür entstand an einem am Schillerplatz geparkten Mercedes eine Delle in der hinteren, rechten Tür. Ohne sich um den geschätzt 1.000 Euro hohen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher am Donnerstag, 22. Mai, zwischen 15.50 Uhr und 16.45 Uhr. Die Polizei in Wetzlar bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06441/918-0).

Wetzlar-Garbenheim: Ladung verloren und Fahrbahn stark verschmutzt

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug verlor am Donnerstag, 22. Mai, auf der B49 in Richtung Limburg in Höhe der Anschlussstelle Garbenheim die Ladung oder zumindest einen Teil davon. Durch das mitunter grobe und matschige Erdgemisch entstand eine erhebliche Fahrbahnverschmutzung, die insbesondere für Motorradfahrer eine Gefahr darstellte. Die Fahrerin eines VW California Busses meldete der Polizei, gegen 15.05 Uhr über das Erdgemisch gefahren zu sein, wodurch Schäden am Lack und an der Windschutzscheibe entstanden waren. Die Straßenmeisterei reinigte die Fahrbahnreinigung auf einer Strecke von etwa 100 Metern. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können (Telefonnummer 06441/918-0).

Waldsolms: Einbruchsversuch in Rettungswache

Ein Einbrecher versuchte in die Kraftsolmser Rettungswache einzusteigen. Dazu hebelte er an einer Terrassentür. Es blieb beim Versuch, der Unbekannte drang nicht in die Wache im Schlehenweg ein. Die Hebelmarken an der Tür wurden gestern gegen 19 Uhr entdeckt, wann genau sich der Kriminelle an der Tür zu schaffen machte, ist noch unklar.

Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Hinweise erbittet die Polizeistation in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 918-0. (PG)

