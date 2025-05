POL-LDK: Aßlar: Vermisste 15-Jährige wieder da

Dillenburg (ots) - Dillenburg: Unbekannte Jungs melden Fahrerflucht Die Polizei in Dillenburg sucht zwei Zeugen, die am Samstag, 24. Mai, eine Unfallflucht in der Hof-Feldbach-Straße beobachteten. Gegen 16.45 Uhr hatte demzufolge eine bislang unbekannte Fahrerin eines roten Audi beim Rangieren einen geparkten grauen Jaguar touchiert. Die Fahrerin stieg aus und sah sich die Kollisionsstelle an, anschließend fuhr sie ...

mehr