Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 17-Jähriger flüchtet mit Kleinkraftrad vor der Polizei (18.07.2025)

Konstanz (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 02.15 Uhr, wollte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Konstanz kurz nach der Baustelle auf der L220 einen Fahrer eines Motorrades kontrollieren. Sämtliche Anhaltesignale ignorierend beschleunigte der Zweiradlenker und fuhr in Richtung Ortseingang Dettingen. Er setzte seine Fahrt über den Pappelweg, die Glockenbrunnenstraße und über einen Radweg fort. Hierbei war er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Anschließend wollte der junge Mann nach links zurück auf die Landesstraße 220 in Richtung Konstanz abbiegen, geriet hierbei aufs Bankett und stürzte. Verletzungen zog sich der junge Fahrer glücklicherweise nicht zu.

Bei der Überprüfung stellten die Polizisten bei dem 17-Jährigen Atemalkoholgeruch und Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln fest, weshalb er nach einem Atemalkoholtest, mit einem Wert von über 1,6 Promille, und einem auf THC positiven Urintest im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Die Beamten beschlagnahmten nach Anordnung der Staatsanwaltschaft sowohl den Führerschein als auch das Motorrad.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens eingeleitet.

