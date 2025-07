Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Landkreis Rottweil) Zeugenaufruf nach Unfallflucht an der Bahnhofstraße (16.07.2025)

Sulz am Neckar (ots)

Auf einem Supermarktparkplatz an der Bahnhofstraße hat eine BMW-Fahrerin einen Einkaufswagenunterstand beschädigt und ist davon gefahren. Gegen 13:30 Uhr stieß sie am Mittwoch beim Rückwärtsausparken gegen den Unterstand und verursachte einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Anschließend meldete sie den Schaden jedoch nicht. Die bislang Unbekannte fuhr einen schwarzen BMW. Zeugen, die ergänzende Angaben zur Unfallflucht machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Oberndorf, unter der Nummer 07423 / 81010, in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell