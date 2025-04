Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Fahrraddiebstahl - Festnahme eines Täters - Geschädigter gesucht

Mannheim (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen wurde durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt ein 42-jähriger Tatverdächtiger nach vorherigem Fahrraddiebstahl festgenommen.

Der 42-Jährige fiel den Beamten gegen 1.45 Uhr im Quadrat L 14 auf, als er mit einem Fahrrad in Richtung Hafen fuhr und dabei ein weiteres Fahrrad schob. Er wurde daraufhin angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle gab der 42-Jährige an, das Fahrrad, das am Hauptbahnhof an einer Bank angelehnt war, gesehen und kurzerhand mitgenommen zu haben. Der 42-jährige Mann wurde nach Vernehmung und Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Das Fahrrad wurde sichergestellt.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weißes Trekkingrad unbekannter Marke, das mit mehreren Aufklebern versehen ist. Eine Rahmennummer war nicht erkennbar.

Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und sucht nun eine Person, der ein solches Fahrrad am Mannheimer Hauptbahnhof entwendet worden war und bittet diese, sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621/1258-0 zu melden.

