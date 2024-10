Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Einbruch in Schulgebäude

Warstein (ots)

In der Zeit von Freitag, 04.10., 13.00 Uhr bis 05.10., 09:30 Uhr brachen unbekannte Täter in die Grimmeschule an der Mönchlandstraße ein. Die Täter schlugen mit einem Stein ein Loch in das Fenster eines Klassenraums im Erdgeschoss und konnten darüber das daneben liegende Fenster öffnen. Nach Betreten des Klassenraums wurden zahlreichen Schubladen und Behältnisse durchwühlt. Erkenntnisse zu entwendeten Gegenständen lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht vor. Sachdienliche Hinweise Zur Tat nimmt die Polizei in Warstein unter der Rufnummer 02902-91000 entgegen. (sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell