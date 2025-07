Polizeipräsidium Konstanz

Betrüger haben am Mittwoch erneut mit sogenannten "Schock-Anrufen" Geld erbeutet. Gegen 13 Uhr erhielt eine Seniorin einen Anruf eines Betrügers der ihr mitteilte, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Mit der üblichen Lüge, dass die Tochter nur gegen Zahlung eines hohen Geldbetrages auf Kaution freikommt, bedrängte der Anrufer sein Opfer, dass sich genötigt sah ihrer angeblichen Angehörigen zu helfen. Sie übergab einem der Betrüger im Bereich Deutenbergring Geld und Wertsachen in einem mittleren fünfstelligen Bereich. Der Abholer war ein junger Mann, etwa 25 Jahre alt, schlank und trug dunkles Haar. Die Kriminalpolizei in Rottweil bittet um Hinweise zu dem Mann, der in unbekannter Richtung davonlief. Zeugen können sich unter der Nummer 0741 / 4770 melden.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei nochmals eindringlich vor angeblichen "Polizisten", die ihre Opfer über das Telefon ausfragen oder sogar zur Herausgabe von Geld und Wertsachen verleiten. Die "echte Polizei" nimmt niemals Geld, wertvolle Münzen oder sonstige Wertsachen in Empfang.

Egal, ob sich der Anrufer als "Polizeibeamter" ausgibt oder sich mit einer anderen Masche, wie dem "Enkeltrick" oder dem "Schockanruf", am Telefon meldet und um eine Überweisung, um die Herausgabe von Bargeld oder Wertsachen bittet: Hinter jedem dieser Anrufe steckt der Versuch krimineller Banden, auf unlautere Art und Weise an das Vermögen ihrer Opfer zu gelangen.

Seien Sie deshalb bei solchen Anrufen äußerst misstrauisch, geben Sie nach solchen Anrufen kein Bargeld oder Wertsachen heraus und verständigen Sie die "echte Polizei" über die im Telefonbuch vorhandene Nummer Ihrer Polizeidienststelle oder direkt über die 110.

