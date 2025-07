Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Streit auf Campingplatz endet für einen im Klinikum

Mirow (ots)

Ein Streit unter Eheleuten (53 und 48) auf einem Campingplatz am See in Mirow hat gestern Abend gegen 23:00 Uhr einen Helfer auf den Plan gerufen. Der Ehemann und der 50-jährige Helfer haben eine Rangelei gehabt. Am Ende musste der Ehemann zur Behandlung ins Klinikum, da ihm der Helfer während des Disputs mit einem Ast auf den Kopf schlug. Warum der Ast zum Einsatz kam, sollen die weiteren Ermittlungen klären. Der Helfer wurde leichtverletzt.

Die Polizei hat Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und einfacher Körperverletzung aufgenommen.

Alle Beteiligten sind Deutsche.

