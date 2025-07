POL-DN: Kollision zwischen Wohnmobil und Schulbus

Linnich (ots) - Auf der Lambertusstraße kam es am Donnerstag (10.07.2025) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 60 Jahre alte Frau schwer verletzt wurde. Die Frau aus Titz hielt sich gegen 15:40 Uhr an ihrem geparkten Pkw auf, als ein Bus im Vorbeifahren ihre Unterarmgehstütze touchierte. Die Geschädigte stürzte daraufhin und verletzte sich schwer. Der 40-jährige Fahrer des Busses, der die Lambertusstraße in aufsteigende Richtung befahren hatte, gab an, dass er die ...

