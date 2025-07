Polizei Düren

POL-DN: Pedelecfahrerin leicht verletzt

Jülich (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Kreuzplatz/ Schmiedstraße am frühen Donnerstagabend (10.07.2025) wurde eine 60-jährige Pedelecfahrerin leicht verletzt.

Die Frau aus Niederzier befuhr mit ihrem Zweirad gegen 17:45 Uhr die Stegerstraße. Sie beabsichtigte von dort nach links in die Straße Fuchsend abzubiegen, musste jedoch verkehrsbedingt warten. Zur selben Zeit befuhr ein 81-Jähriger mit seinem Pkw die Schmiedstraße in Richtung Stegerstraße. Im Kurvenbereich geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit der Pedelecfahrerin. Diese stürzte auf die Fahrbahn und erlitt leichte Verletzungen. Eine medizinische Behandlung vor Ort war nicht notwendig.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell