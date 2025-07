POL-DN: Schwerverletzter Kradfahrer auf der L218

Jülich (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Kreuzplatz/ Schmiedstraße am frühen Donnerstagabend (10.07.2025) wurde eine 60-jährige Pedelecfahrerin leicht verletzt. Die Frau aus Niederzier befuhr mit ihrem Zweirad gegen 17:45 Uhr die Stegerstraße. Sie beabsichtigte von dort nach links in die Straße Fuchsend abzubiegen, musste jedoch verkehrsbedingt warten. Zur selben Zeit befuhr ein 81-Jähriger mit ...

