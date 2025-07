Polizei Düren

POL-DN: Im Vorbeifahren touchiert

Linnich (ots)

Auf der Lambertusstraße kam es am Donnerstag (10.07.2025) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 60 Jahre alte Frau schwer verletzt wurde.

Die Frau aus Titz hielt sich gegen 15:40 Uhr an ihrem geparkten Pkw auf, als ein Bus im Vorbeifahren ihre Unterarmgehstütze touchierte. Die Geschädigte stürzte daraufhin und verletzte sich schwer. Der 40-jährige Fahrer des Busses, der die Lambertusstraße in aufsteigende Richtung befahren hatte, gab an, dass er die Gehstütze nicht wahrgenommen habe und davon ausgegangen sei, dass der eingehaltene Abstand ausreichend sei. Ein Rettungswagen brachte die 60-Jährige in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell