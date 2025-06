Polizei Hamburg

POL-HH: 250626-4. Eine vorläufige Festnahme nach Tötungsdelikt in Hamburg-Harburg - erste Erkenntnisse

Hamburg (ots)

Tatzeit: 26.06.2025, circa 17:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Harburg, Hannoversche Straße

Einsatzkräfte der Polizei haben heute am späten Nachmittag einen 25-jährigen Syrer vorläufig festgenommen. Er ist verdächtig, kurz zuvor in Harburg einen ebenfalls 25-jährigen Mann mit einem Messer tödlich verletzt zu haben. Die Mordkommission (LKA 41) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen waren die Männer, zwischen denen es offenbar eine Vorbeziehung gab, in einem Einkaufszentrum aus bislang unbekannten Gründen in einen Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung versetzte der Täter seinem Kontrahenten mehrere Messerstiche in den Oberkörper und flüchtete fußläufig.

Noch im Einkaufszentrum wurde der Tatverdächtige von Augenzeugen gestellt und bis zum Eintreffen von Polizeibeamtinnen und -beamten festgehalten. Diese nahmen ihn vorläufig fest.

Der Verletzte wurde unter notärztlicher Begleitung und Reanimationsbedingungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Augenzeuginnen und -zeugen sowie Angehörigen des Opfers.

Beamtinnen und Beamte des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) führten die ersten Ermittlungen vor Ort. Diese werden nun von der Mordkommission (LKA 41) in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hamburg fortgeführt und dauern an.

Der Festgenommene soll morgen einem Haftrichter zugeführt werden.

Ka.

