Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Golftasche aus Auto entwendet/Polizei sucht Zeugen

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (26.06.), in der Zeit zwischen 20.30 und 8.00 Uhr, entwendeten in der Friedrichstraße bislang unbekannte Täter eine Golftasche samt Golfschlägern und weiterem Zubehör aus einem Auto. Die Kriminellen verschafften sich gewaltsam Zutritt in den geparkten Opel, nahmen die Golftasche an sich und suchten mit dieser in unbekannte Richtung das Weite. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit dem Fachkommissariat 21/22 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell