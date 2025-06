Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei sucht Zeugen

Stadthagen (ots)

Zwischen Dienstag, dem 10.06.2025 15:45 Uhr und Mittwoch, dem 11.06.2025 07:00 Uhr versuchte eine unbekannte Täterschaft in Stadthagen an der Schule am Schlosspark die Hintertür aufzuhebeln. Es blieb bei dem Versuch. An der Tür entstand Sachschaden. Hinweisgeber und Zeugen, die zu der Tat sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Stadthagen unter 05721/98220.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell