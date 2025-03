Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte lösen Einbruchsalarm aus

Mühlhausen (ots)

In der vergangenen Nacht lösten Unbekannte den Einbruchsalarm eines Supermarktes in der Wagenstedter Straße aus. Der oder die Täter verschafften sich gegen 2.45 Uhr Zutritt in das Gebäude und suchten die Verkaufsräume eines Bäckers und eines Fleischers auf. Ersten Ermittlungen zufolge machten die Täter keine Beute. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und bittet um Hinweise. Wer die Tat bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0055140

