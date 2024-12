Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Garage - unbekannte Täter entwenden zwei hochwertige Pedelec

Herdorf (ots)

Am 04.12.2024 brachen kurz nach 03:00 Uhr unbekannte Täter eine Garagentür in Herdorf in der Straße In der Struth auf. Aus der Garage entwendeten sie zwei hochwertige Pedelec der Marke: LEVO SW CARBON NB. Der Neupreis bei beiden Rädern liegt jeweils über 10.000,- Euro (siehe Vergleichsbild).

Auf einer Videoüberwachung eines benachbarten Wohnhauses sind im entsprechenden Zeitraum drei maskierte Personen zu erkennen.

Hinweise zu dem vorgenannten Einbruch, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell