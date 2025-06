Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Handy und Alkohol führte zu Unfall

Bückeburg (ots)

(Kun) Am 12.06.2025 um 00:40 Uhr kam es in Bückeburg auf der B65 kurz nach der Auffahrt Röcke in Fahrtrichtung Minden zu einem Verkehrsunfall. Der alleinbeteiligte 20-jährige aus Bückeburg kam an der genannten Örtlichkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte im Grünstreifen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer alkoholisiert war. Weiterhin stellte sich bei den anschließenden Maßnahmen heraus, dass der Bückeburger durch die Nutzung seines Mobiltelefons abgelenkt war.

