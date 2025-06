Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Stadthagen (ots)

(Kun) Die Polizei in Stadthagen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der es in der Jahnstraße, Höhe Hausnummer 29 in Stadthagen gekommen ist. Am Mittwoch, den 11.06.2025 zwischen 05:25 Uhr und 05:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer beim Rangieren auf dem Parkplatz das abgeparkte Fahrzeug einer 29-jährigen Stadthägerin und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Der Unfallverursacher hinterließ einen Zettel am beschädigten Fahrzeug mit der Aufschrift "Sorry". Der Verursacher, Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter 05721-98220 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell