Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Rinteln (ots)

(Kun) Am 11.06.2025 um 18:50 Uhr kam es in Rinteln in der Steinberger Straße Höhe Hausnummer 6 zu einem Unfall mit einem Motorradfahrer. Der 56 - jährige Rintelner wollte aus einem Parkplatz auf die Steinberger Straße einbiegen. Beim Anfahren kam er auf der trockenen Fahrbahn ins Rutschen und verunfallte alleinbeteiligt. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

