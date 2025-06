POL-DA: Anwohnerin vertreibt Einbrecher/ Wer hat etwas gesehen?

Lampertheim (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (26.06.), in der Zeit zwischen 23.00 und 3.45 Uhr, drangen Unbekannte über ein Fenster in Einfamilienhaus im Platanenweg in Neuschloß ein. Die Einbrecher suchten im Anschluss nach Wertgegenständen. Gestohlen wurde unter anderem Geld. Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit den Ermittlungen zu diesem Fall betraut und sucht Zeugen mit Hinweisen. Unter der Rufnummer ...

