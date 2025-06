POL-DA: Kelsterbach: Autofahrer mit 70 "Sachen" zu viel auf dem Tacho

Mörlenbach (ots) - Am Mittwoch, den 25.06.2025 um 08:30 Uhr wurde ein schwarzer Mercedes an der vorderen Stoßstange beschädigt. Das Fahrzeug befand sich zum Unfallzeitpunkt in der Schmittgasse in Mörlenbach und stand aufgrund des Verkehrsaufkommens auf der Fahrbahn. Ein Kleinwagen (rot oder orange) überholte mehrere Fahrzeuge, die verkehrsbedingt auf der Fahrbahn hielten links (Hierbei benutzte das ...

mehr