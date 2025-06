Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Mörlenbach - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht.

Mörlenbach (ots)

Am Mittwoch, den 25.06.2025 um 08:30 Uhr wurde ein schwarzer Mercedes an der vorderen Stoßstange beschädigt. Das Fahrzeug befand sich zum Unfallzeitpunkt in der Schmittgasse in Mörlenbach und stand aufgrund des Verkehrsaufkommens auf der Fahrbahn. Ein Kleinwagen (rot oder orange) überholte mehrere Fahrzeuge, die verkehrsbedingt auf der Fahrbahn hielten links (Hierbei benutzte das unfallverursachende Fahrzeug die Gegenfahrbahn). Das rote/orangene Fahrzeug scherte vor dem schwarzen Mercedes wieder ein und beschädigte diesen hierbei an der vorderen Stoßstange. Anschließend entfernte sich das unfallverursachende Fahrzeug von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich ungefähr auf 500,00 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

