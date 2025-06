Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Polizei stoppt berauschten Raser/106 Stundenkilometer zu schnell

Groß-Gerau (ots)

Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung in der Nacht zum Donnerstag (26.06.), in der Zeit zwischen 23.30 und 0.30 Uhr, stoppte die Polizei am Ortseingang von Wallerstädten, aus Richtung Groß-Gerau kommend, einen 19 Jahre alten BMW-Fahrer mit sage und schreibe 176 km/h. Erlaubt sind im dortigen Bereich maximal 70 Stundenkilometer. Zudem zeigten sich bei dem 19-Jährigen Anzeichen, dass er unter dem Einfluss von Cannabis am Steuer des Wagens saß. Weiterhin war der BMW wegen Unterschlagung von der Polizei in Nordrhein-Westfalen zur Fahndung ausgeschrieben. Der 19-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Neben den Strafverfahren drohen dem jungen Raser neben 700 Euro Bußgeld und zwei Punkten in Flensburg ein dreimonatiges Fahrverbot sowie ein Aufbauseminar für Fahranfänger, für das ebenfalls Kosten in Höhe von mehreren hundert Euro anfallen dürften.

Insgesamt waren bei der einstündigen Geschwindigkeitsmessung zehn Fahrer zu schnell unterwegs. Einem weiteren Autofahrer droht ein einmonatiges Fahrverbot, weil er die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 41 km/h überschritt.

Ein 62 Jahre alter Wagenlenker versuchte die Polizisten mit dem Führerschein eines verstorbenen Angehörigen zu täuschen, weil er selber nicht über eine gültige Fahrerlaubnis verfügt. Ihn erwarten nun Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Missbrauchs von Ausweispapieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell