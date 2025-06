Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Unterführung am Bahnhof Karlsdorf-Neuthard beschmiert - Zeugen gesucht

Karlsdorf-Neuthard (ots)

Dienstagabend (17. Juni) hat ein Bürger am Bahnhof Karlsdorf zwei bislang unbekannte männliche Personen bemerkt, die in einer Unterführung Graffiti sprühten. Kräfte von Landes- und Bundespolizei suchten in einer sofort eingeleiteten Fahndung nach den unbekannten Tatverdächtigen, trafen diese jedoch nicht mehr an.

Gegen 20:00 Uhr ging bei der Polizei der Hinweis eines 47-jährigen deutschen Staatsangehörigen ein, der Zeuge einer Sachbeschädigung durch Graffiti war. Anhand einer wagen Beschreibung der Personen fahndeten Polizeikräfte im Umfeld des Haltepunktes.

Demnach werden die Personen als männlich, etwa 20 Jahre alt und von südländischem Phänotyp beschrieben. Einer trug bei der Tatbegehung ein blaues T-Shirt und floh mit einem Fahrrad in Richtung Industriegebiet Ochsenstall. Der zweite Tatverdächte war mit einem schwarzen T-Shirt und schwarzer kurzer Hose bekleidet. Er floh fußläufig in die gleiche Richtung.

An der Bahnhofsunterführung entstand ein Sachschaden von etwa 750 Euro. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen die bislang unbekannten Personen und bittet Zeugen um Hinweise. Diese können sich jederzeit unter 0721 120160 oder über das Kontaktformular der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de melden.

Hinweis:

Durch illegale Graffiti, d.h. durch die mutwillige Beschädigung von öffentlichem und privatem Eigentum durch Beschmierung, entstehen jährlich Schäden in Millionenhöhe.

Illegale Graffiti haben viele negative Folgen. Schauen Sie daher nicht einfach weg, wenn Sie Sprayer beobachten. So tragen Sie dazu bei, dass Täter gestellt und Straftaten nachgewiesen werden können.

Wenn Sie verdächtige Vorgehensweisen beobachten, melden Sie diese bitte umgehend über den Notruf 110 oder über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei: 0800 6 888 000.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/jugendkriminalitaet/illegale-graffiti.html

