Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Unbekannte legen Einkaufswagen ins Gleis - Zeugenaufruf

Pforzheim (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (11. Juni) hat bislang unbekannte Täterschaft am Haltepunkt Pforzheim - Maihälden einen Einkaufswagen in den Gleisbereich gelegt. Es kam zu einer Kollision mit einem Zug. Es wurden keine Personen verletzt, die Bundespolizei sucht Zeugen.

Gegen 4:20 Uhr kollidierte ein Triebfahrzeug der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft am betroffenen Haltepunkt mit dem im Gleis liegenden Einkaufswagen. Der Zug verkehrte als Leerfahrt in Richtung Bad Wildbad. Durch den Zusammenstoß wurden keine Personen verletzt.

Das Triebfahrzeug wurde durch die Kollision beschädigt, war jedoch noch fahrbereit. Der Triebfahrzeugführer entfernte den Wagen eigenständig aus dem Gleisbereich. Im Anschluss konnte der Zug seine Fahrt zur Werkstatt fortsetzen. Die Schadenshöhe ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen des Vorfalls. Personen, die sachdienliche Hinweise zur Täterschaft und / oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721 / 120 160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell