POL-HH: 250626-2. Verkehrshinweise zu mehreren Veranstaltungen und Demonstrationen am kommenden Wochenende im Hamburger Stadtgebiet

Zeit: 27.06.2025 - 29.06.2025; Ort: Hamburger Stadtgebiet

Am kommenden Wochenende erwartet Hamburg ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm, das zahlreiche Gäste und Teilnehmende anzieht. Neben den "Harley Days" und dem "hella hamburg halbmarathon" sind auch mehrere Versammlungen und Aufzüge im Stadtgebiet angemeldet. Verkehrsteilnehmende müssen sich auf Einschränkungen und Straßensperrungen einstellen.

Harley Days:

Von Freitag bis Sonntag finden die beliebten "Harley Days" auf dem Gelände des Großmarktes Hamburg im Stadtteil Hammerbrook statt. Die Veranstaltung zieht jedes Jahr mehrere tausend Motorradfans an. Den Höhepunkt bildet am Sonntagnachmittag die traditionelle "Harley Parade", bei der rund 2.000 Motorradfahrende auf einer etwa 30 Kilometer langen Route durch Hamburg fahren. Die Parade startet um 14:00 Uhr am Großmarkt und führt über die Veddel, die Köhlbrandbrücke und den Hafen. Anschließend geht es über die Freihafenelbbrücken, die St. Pauli Landungsbrücken und den Fischmarkt weiter zur Reeperbahn, bevor die Ausfahrt wieder am Großmarkt endet. Während der Parade, die bis etwa 17:00 Uhr dauert, werden Verkehrsmaßnahmen entlang der Strecke erforderlich sein.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://hamburgharleydays.de/

hella hamburg halbmarathon:

Am Sonntagmorgen startet der "hella hamburg halbmarathon", bei dem über zehntausend Läuferinnen und Läufer sowie mehrere hundert Skaterinnen und Skater erwartet werden. Die Skaterinnen und Skater beginnen um 08:30 Uhr, gefolgt von den Läuferinnen und Läufern, die ab 09:00 Uhr in mehreren Startwellen auf die Strecke gehen. Die Route führt von der Reeperbahn über die Elbchaussee, die St. Pauli Landungsbrücken, durch die Innenstadt entlang der Außenalster und endet im Bereich der Messehallen. Bereits ab 04:00 Uhr werden durch die Veranstalter Straßensperrungen und Aufbaumaßnahmen vorgenommen, die bis etwa 15:00 Uhr andauern.

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter https://www.hamburg-halbmarathon.de/.

Neben den Großveranstaltungen sind für das Wochenende erneut mehrere Versammlungen und Aufzüge im Hamburger Stadtgebiet angemeldet. Insbesondere in den Bereichen der Veranstaltungsorte und entlang der Strecken der Harley Parade sowie des Halbmarathons werden Straßensperrungen und weitere Verkehrsmaßnahmen eingerichtet.

Die Polizei Hamburg empfiehlt allen Verkehrsteilnehmenden, sich frühzeitig über mögliche Einschränkungen zu informieren und alternative Routen zu planen. Allen Besucherinnen und Besuchern der Hamburger Innenstadt wird empfohlen, die Angebote des ÖPNV zu nutzen.

