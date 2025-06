Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Wohnwagens auf dem Campingplatz in 17207 Röbel

Röbel (ots)

Am 22.06.2025 gegen 13:25 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass auf dem Campingplatz in der Seebadstraße in 17207 Röbel ein Wohnmobil brennt. Umgehend wurden eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevier Röbel und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Röbel zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Auf dem Campingplatz brannte aus bisher unbekannter Ursache ein Wohnwagen auf einer Parzelle für Dauercamper. Umgehend begannen die 17 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Röbel mit den Löscharbeiten und konnten das Feuer schließlich löschen. Durch das Feuer wurde nicht nur der Wohnwagen zerstört, sondern es entstanden auch Beschädigungen an den Anbauten der umliegenden Wohnwagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR. Zur Klärung der Brandursache kommt die Kriminalpolizei zum Einsatz. Unterstützt werden sie dabei am 23.06.2025 durch einen Brandursachenermittler.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst

