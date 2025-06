POL-NB: Straßenbaum stürzt nach Verkehrsunfall auf die Fahrbahn

Heringsdorf (ots) - Am 21.06.2025 gegen 18:40 Uhr teilte ein Zeuge über Notruf mit, dass auf der B111 von Wolgast in Richtung Zempin ein silberfarbener PKW Audi in Schlangenlinie fährt. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeirevier Heringsdorf zum Einsatz gebracht. Durch diese konnte der PKW festgestellt und in der Ortschaft Ückeritz einer ...

mehr