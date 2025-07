Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald Baar Kreis) Unfall beim Ausparken (17.07.2025)

Hüfingen (ots)

An der Straße "Lindenpark" ist es am Donnerstag, gegen 19 Uhr während des Ausparkens auf einem Parkplatz zu einem Unfall gekommen. Ein 41-jähriger Audi-Fahrer parkte rückwärts aus einer Parklücke und übersah dabei einen dahinter querenden Opel eines 56-Jährigen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro.

