Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Auseinandersetzung an einer Gemeinschaftsunterkunft(17.07.2025)

Radolfzell a.B./Lkr. Konstanz (ots)

Nachdem es am Donnerstagabend in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Straße "Neu Bohlingen" zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen ist, ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

Ein 47-jähriger Bewohner drohte verbal seinen Mitbewohnern, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihm und zwei weiteren Bewohnern vor dem Haus kam. Im weiteren Verlauf holte der 47-Jährige aus seinem Zimmer ein Messer und bedrohte die Bewohner.

Als die verständigte Polizeistreife eintraf, hatte sich die Lage beruhigt und der Aggressor konnte widerstandslos festgenommen und in Gewahrsam genommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Um weitere strafbare Handlungen zu verhindern, blieb der 47-Jährige über Nacht beim Polizeirevier Radolfzell.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Tatablauf und den Hintergründen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell