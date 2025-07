Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Öhningen, Lkrs. Konstanz) Motorradfahrer wird durch Transporter geschnitten - Polizei sucht Zeugen (18.07.2025)

Öhningen, Lkrs. Konstanz (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Freitagmorgen, gegen 11.45 Uhr, auf der Landesstraße 193 gekommen. Ein 24-jähriger Motorradfahrer fuhr den Schiener Berg von Bohlingen in Richtung Schienen. In einer scharfen Rechtskurve kam ihm ein Transporter entgegen, der die Kurve schnitt. Der 24-Jährige musste daraufhin nach rechts ausweichen und kam hierbei in den angrenzenden Grünsteifen bis er von mehreren kleinen Nadelbäumen gestoppt wurde. Der Zweiradfahrer kam hierdurch nicht zu Fall, das Motorrad wurde jedoch in Höhe von über 1.000 Euro beschädigt. Der unbekannte Transporter-Fahrer entfernte sich ohne Anzuhalten von der Unfallstelle.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls und bittet diese, insbesondere aber die Autofahrerin, die kurz anhielt und mit dem Motorradfahrer sprach, sich mit dem Polizeiposten in Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036, zu melden.

