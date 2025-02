Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Zigarettenautomaten gesprengt++Pedale verwechselt+

Landkreis Osterholz (ots)

+Zigarettenautomaten gesprengt+ Lilienthal. In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Falkenberger Landstraße in Höhe des Kreisels. Ersten Erkenntnissen zufolge entzündeten die Täter einen Silvesterböller in dem Automaten. Sie konnten Bargeld und Tabakwaren entwenden. Zeugen werden gebeten, Hinweise zu den Tätern sowie verdächtige Beobachtungen der Polizei Lilienthal unter 04298-465660 mitzuteilen.

+Pedale verwechselt+ Osterholz-Scharmbeck. Eine 18-jährige Fahranfängerin verursachte am Montagvormittag auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße einen Verkehrsunfall mit drei Pkw. Nach ersten Informationen wollte sie mit ihrem Jeep in eine Parklücke einparken und verwechselte das Gas- mit dem Bremspedal. In der Folge fuhr sie gegen einen geparkten Skoda und schob diesen auf einen weiteren geparkten Skoda. Die 18-Jährige blieb dabei unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell