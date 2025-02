Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Ermittlungen zu Angriff auf Familienangehörige beendet+

Landkreis Osterholz (ots)

Schwanewede. Am Samstagnachmittag war es in der Lerchenstraße zu einem größeren Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst gekommen. Ein Mann soll seine Familienangehörigen angegriffen und verletzt haben.

Nach jetzigem Kenntnisstand soll der 56-Jährige am Samstag gegen 16.30 Uhr seine Lebensgefährtin, seine Schwester und seine Eltern schwer verletzt haben. Eine Beteiligung weiterer Personen kann ausgeschlossen werden. Die Schwester musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im Anschluss an die Tat soll er sich in das Wohnhaus begeben haben, welches er zusammen mit seinen Eltern bewohnte, und soll dieses an zwei Stellen in Brand gesetzt haben. Die eingesetzte Feuerwehr konnte einen Vollbrand des Wohnhauses verhindern und konnte im Obergeschoss den verstorbenen 56-Jährigen auffinden. Nach Ermittlungen zur Todesursache des 56-Jährigen kann eine Fremdeinwirkung ausgeschlossen werden.

Der Gesundheitszustand der schwer verletzten Familienangehörigen verbessert sich, sie befinden sich zur Behandlung weiterhin im Krankenhaus. Der 84-Jährige soll das Krankenhaus diese Woche verlassen können.

