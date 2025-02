Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Raub auf Supermarkt - Zeugen gesucht+

Landkreis Verden (ots)

Verden/Hönisch. Am Montag, gegen 21.50 Uhr, kam es zu einem Raub auf einen Supermarkt in der Groß Hutberger Straße. Nach derzeitigem Stand waren mindestens 3 bisher unbekannte Täter an dem Raub beteiligt.

Ersten Informationen zufolge betraten die Täter den Supermarkt und liefen zu den Kassen, bei denen sich ein 39-jähriger Mitarbeiter und ein Kunde befanden. Sie bedrohten die beiden und forderten Geld von dem Mitarbeiter. Einer der Täter schlug den 39-Jährigen, bevor dieser mit dem Kunden in den hinteren Bereich des Marktes flüchten konnte. Dort alarmierten sie die Polizei.

Beim Eintreffen der Polizei konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Täter noch in dem Gebäude befinden. Sie umstellten das Gebäude und durchsuchten dieses anschließend. Die Täter konnten in dem Gebäude nicht angetroffen werden.

Der 39-jährige Mitarbeiter wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Kunde, sowie zwei weitere Mitarbeiterinnen, blieben unverletzt.

Die Täter wurden als männlich, ca. 20 Jahre und dunkel bekleidet beschrieben. Dazu waren die Täter maskiert. Ob die Täter etwas stehlen konnten, ist noch unbekannt.

Die weiteren Ermittlungen, welche nun andauern, werden durch den Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion Verden/Osterholz geführt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise zu der Tat oder den Tätern, sowie verdächtige Beobachtungen bei der Polizei Verden unter 04231-8060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell