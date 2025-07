Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, Lkr. Tuttlingen) Erneuter Diebstahl von Kupferfallrohren (17./18.07.2025)

Aldingen (ots)

Nachdem es in der Vorwoche bereits zum Diebstahl von Kupferrohren im Ortsgebiet gekommen ist (wir berichteten : http://presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6076157) haben unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erneut "zugeschlagen". Die Diebe entwendeten in der Steigstraße im Zeitraum zwischen 22 Uhr und 7 Uhr an drei Garagen angebrachte Kupferfallrohre mit einer Gesamtlänge von etwa acht Metern.

Sachdienliche Hinweise auf die unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0 entgegen.

