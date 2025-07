Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, A81, A98, Lkr. Konstanz) Unfall an der Überleitung der A81 auf die A98/B33 neu - Polizei sucht Zeugen und bislang unbekannten Autofahrer (20.07.2025)

Singen, A81, A98 (ots)

Die Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Sonntagmittag im Bereich der Überleitung der A81 auf die A98/B33 neu ereignet hat. Gegen 12 Uhr war eine 37-jährige Audifahrerin auf der A81 aus Richtung Stuttgart kommend in Richtung AK Hegau unterwegs. Im Bereich der Überleitung nahm die Frau die linke Spur. Ein neben ihr fahrender Unbekannter wechselte zeitgleich ebenfalls von der rechten Fahrbahn der Überleitung auf die linke, so dass die 37-Jährige ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei touchierte sie einen Leitpfosten. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort. An dem Audi entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro, der Schaden am Leitpfosten dürfte im Bereich von rund 70 Euro liegen.

Zeugen des Unfalls und der unbekannte Autofahrer werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9960-0 zu melden.

