Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Hindelwanger Straße (20.07.2025)

Stockach (ots)

Am Sonntagnachmittag hat sich auf der Kreuzung Hindelwanger Straße/ Anton-Bruckner-Straße ein Unfall ereignet. Eine 36-Jährige Audifahrerin bog an der Kreuzung von der Anton-Bruckner-Straße kommend nach rechts auf die Hindelwanger Straße ab. Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit touchierte sie dabei einen entgegenkommenden, ordnungsgemäß abbiegenden Mini eines 61-Jährigen, kam anschließend in der Hindelwanger Straße nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und prallte schließlich gegen zwei Altglascontainer und eine Straßenlaterne, ehe das nichtmehr fahrbereite Auto liegenblieb. Die 36-Jährige blieb unverletzt, zwei weitere Insassen des Audi kam zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus. Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell