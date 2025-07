Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250710.4 Kellinghusen: Ungewöhnlicher Autodiebstahl - Täter schieben nicht fahrbereiten Smart durch die Stadt

Kellinghusen (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt in einem ungewöhnlichen Fall von Autodiebstahl in Kellinghusen. Am vergangenen Wochenende entwendeten Unbekannte einen Kleinwagen von einem Parkplatz. Besonders auffällig: Das Fahrzeug war nicht fahrbereit und wurde mehrfach im Stadtgebiet versetzt.

Der 46-jährige Besitzer eines zwanzig Jahre alten Smart fortwo hatte seinen schwarzen Wagen am Freitag (04.07.2025) um 08:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Lindenstraße, in Höhe des Gedenksteins für Heimatvertriebene, abgestellt. Als er am Sonntag (06.07.2025) gegen 15:00 Uhr zurückkehrte, war der Smart verschwunden - obwohl er nicht fahrbereit war.

Am darauffolgenden Montag entdeckte der Mann sein Fahrzeug auf einem Parkplatz vor der Stadtverwaltung in der Straße "An der Stör". Polizeibeamte der Polizeistation Kellinghusen stellten fest, dass Unbekannte das Auto aufgebrochen hatten. Zudem fanden sie Hinweise darauf, dass möglicherweise jemand vorübergehend darin übernachtet hatte.

Noch bevor der Eigentümer einen Abschleppdienst organisieren konnte, wechselte der Standort erneut. Zwischen Montagabend, 21:00 Uhr, und Dienstagmorgen, 09:00 Uhr, schob offenbar eine unbekannte Person den Smart auf den Parkplatz eines Discounters, ebenfalls in der Straße "An der Stör", und hielt sich dort erneut im Inneren des Wagens auf.

Die Kriminalpolizei Itzehoe ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen. Nach Einschätzung der Ermittler könnte es sehr auffällig gewesen sein, wenn eine oder mehrere Personen den schwarzen Smart fortwo durch die Innenstadt von Kellinghusen geschoben haben. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter der Telefonnummer 04821 6020 oder per E-Mail an Itzehoe.ItzehoeBKI@polizei.landsh.de entgegen.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell