Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250710.2 Itzehoe: Scheiben von zwei Wohnungen eingeworfen - Polizei sucht Zeugen

Itzehoe (ots)

In der vergangenen Nacht warfen unbekannte Personen die Fensterscheiben von zwei Wohnungen in Itzehoe ein und flüchteten unerkannt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 0:50 Uhr hörten die Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Emil-von-Behring-Straße plötzlich ein lautes Klirren. Ein unbekannter Täter hatte eine Scheibe ihrer Wohnung mit einem Stein eingeworfen. Wenige Minuten später, um 01:12 Uhr, traf es auch die Fensterscheibe einer anderen Wohnung in einem weiteren Mehrfamilienhaus derselben Straße. In beiden Fällen entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei traf in der Nähe des Tatortes zwei 18-jährige Männer an. Ob sie mit den Taten in Verbindung stehen, klären derzeit die Ermittlungen.

Das Polizeirevier Itzehoe ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten unter 04821 6020 oder per E-Mail an Itzehoe.PR@polizei.landsh.de entgegen.

Björn Gustke

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell