POL-IZ: 250709.1 Itzehoe: Fußgänger lösen Bremsmanöver aus - vier Busfahrgäste verletzt

Itzehoe (ots) - Gestern Nachmittag stürzte ein Motorradfahrer in Itzehoe, nachdem er einen Fußgänger an einer Ampel gefährdet hatte. Der Mann verletzte sich leicht und stand unter Alkoholeinfluss. Zudem besaß er keinen Führerschein und fuhr mit einem gestohlenen Motorrad. Um 16:24 Uhr befuhr der 34-jährige Itzehoer die Edendorfer Straße stadteinwärts. An einer ...

