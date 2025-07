POL-IZ: 250710.1 Büsum: Polizei informiert am Strand über Beruf und Bewerbung

Heide (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag brach ein Unbekannter in eine Zahnarztpraxis in Heide ein und entkam unerkannt mit Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt er sich bereits vor Geschäftsschluss dort auf, um unbemerkt in die Praxis zu gelangen. Die Polizei bittet um Hinweise. Zwischen 17:20 Uhr und 05:20 Uhr manipulierte der Täter die ...

