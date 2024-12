Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Bewegung für den guten Zweck: Polizeidirektion Göttingen übergibt Spenden aus Sport- und Bewegungschallenge an gemeinnützige Organisationen

Göttingen (ots)

Sie haben sich acht Wochen lang sportlich betätigt und dabei nicht nur etwas für ihre Gesundheit, sondern auch für einen guten Zweck getan: 441 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben in 41 Teams an der diesjährigen Sport- und Bewegungschallenge der Polizeidirektion Göttingen teilgenommen und dabei eine Gesamtsumme in Höhe von 3.533 Euro für gemeinnützige Einrichtungen gesammelt. Die drei Teams, die bei der Challenge die meisten Bewegungsminuten erreicht haben, durften sich jetzt kurz vor Weihnachten freuen, die von ihnen vorgeschlagenen und benannten Einrichtungen mit einer namhaften Spende bedenken zu können.

Polizeipräsidentin Tanja Wulff-Bruhn besuchte mit den Teams am Montag und Dienstag die drei Spendenempfängerinnen und -empfänger - das Kinder- und Jugendhospiz Sternenlichter gGmbH und der Verein "Jedes Training zählt e.V." in Göttingen sowie die Stiftung Jonathan in Hildesheim - und fuhr dafür eigens mit einem Streifenwagen vor.

Kinder- und Jugendhospiz Sternenlichter Göttingen

Das Kinder- und Jugendhospiz Sternenlichter in Göttingen darf sich über eine Spende in Höhe von 1.766 Euro des Teams der Polizeiinspektion Göttingen freuen, die dafür 9.600 Bewegungsminuten geleistet haben. Das stationäre Hospiz befindet sich in Grone im Aufbau und soll künftig ein Zentrum für Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Erkrankungen sein. Dabei steht nicht die Sterbe- sondern die Lebensbegleitung im Vordergrund. Sowohl für den Aufbau als auch für den späteren Regelbetrieb ist das Hospiz auf Spenden angewiesen.

Jedes Training zählt e.V.

Der Verein "Jedes Training zählt" darf sich über eine Spendensumme in Höhe von 1.149 Euro, freuen. Der Betrag wurde von dem Team der Polizeiinspektion Göttingen sogar bis zu der Summe aufgerundet! Der Verein sammelt im Rahmen von Trainingseinheiten Spenden und leitet diese unmittelbar an Einrichtungen oder Projekte im Sinne des Vereins weiter. Aktuell wird das Team vom Projekt "Luftsprung" unterstützt - zwei Therapeuten, die krebskranke Kinder zum Sport motivieren wollen.

Stiftung Jonathan Hildesheim

Die Stiftung Jonathan aus Hildesheim erhält für ihre Arbeit eine Summe von 706 Euro. Ziel und Aufgabe der Stiftung ist es, Kinder mit schwersten Behinderungen und deren Familien zu unterstützen. Die Familien sollen gestärkt werden, um ihre Kinder zuhause umsorgen und sie in ein liebevolles und unterstützendes Familienleben einzubinden.

"Ich bin unglaublich stolz auf die Kolleginnen und Kollegen, die sich in diesem Jahr wieder an der Challenge beteiligt haben und eine so hohe Summe zusammengetragen haben", sagt Polizeipräsidentin Tanja Wulff-Bruhn. "Uns ist viel daran gelegen, dass sich unsere Mitarbeitenden fit halten, um die täglichen Herausforderungen, die ihnen begegnen, auch meistern zu können - die tägliche Bewegung mit einem guten Zweck zu verbinden, gibt der körperlichen Betätigung dann noch einen weiteren, tieferen Sinn - das haben unsere Kolleginnen und Kollegen erkannt, das wird an der Zahl der Teilnehmenden deutlich." Die Präsidentin zeigt sich aber auch beeindruckt von den besuchten Einrichtungen: "Das Engagement der Spendenempfängerinnen und -empfänger ist mehr als bemerkenswert. Es zeigt sich hier, dass Nächstenliebe und selbstlose Hilfe nicht nur zu Weihnachten ein Thema sind, sondern hier jederzeit gelebt werden. Wir alle können dankbar sein, dass es Menschen gibt, die sich tagtäglich und mitunter ehrenamtlich für diejenigen engagieren, die unsere Hilfe am dringendsten brauchen - auch wenn die Schicksale vermutlich auch an ihnen nicht spurlos vorbeigehen."

Die Sport- und Bewegungschallenge der Polizeidirektion Göttingen fand in diesem Jahr in der zweiten Auflage statt und wurde vom Gesundheitsmanagement der Behörde vom 1. August bis 30. September organisiert. Jedes Team hat bei der Anmeldung eine gemeinnützige Organisation benannt, die im Falle eines Sieges bedacht werden soll. Die Spenden kamen von den Teilnehmenden und wurden nach Abschluss der Challenge ausgeschüttet: Das erstplatzierte Team erhielt 50 Prozent der Gesamtsumme, das zweitplatzierte 30 Prozent und das drittplatzierte 20 Prozent.

