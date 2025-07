Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250709.2 Heide: Einbruch in Zahnarztpraxis - Täter entkommt mit Bargeld

Heide (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag brach ein Unbekannter in eine Zahnarztpraxis in Heide ein und entkam unerkannt mit Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt er sich bereits vor Geschäftsschluss dort auf, um unbemerkt in die Praxis zu gelangen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zwischen 17:20 Uhr und 05:20 Uhr manipulierte der Täter die Türverriegelung eines Fahrstuhls in dem Haus am Markt und fuhr damit in die Praxisräume im oberen Stockwerk. Dort entwendete er eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag. Da die Ermittler an der Eingangstür keine Aufbruchspuren feststellten, vermuten sie, dass der Täter sich bereits während der Öffnungszeiten im Objekt versteckt hielt.

Die Kriminalpolizei Heide ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter 0481 940 oder per E-Mail an Heide.KPSt@polizei.landsh.de.

Björn Gustke

