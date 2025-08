Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Unbekannter macht sich den Döner selbst - Polizei sucht den Dönerdieb von Kettenkamp

Osnabrück (ots)

In der Nacht auf Mittwoch griff ein bislang unbekannter Täter in Kettenkamp eiskalt zu - und zwar in die Kühltruhe einer Gartenhütte Sein Ziel: kein Geld, kein Alkohol, kein Werkzeug - sondern ein 10 Kilo schwerer Dönerspieß. Das Fleischmonster war offenbar fertig mariniert und bereit für den Grill. Doch statt im Fladenbrot landete es in den Händen eines hungrigen Kriminellen. Die Täter hebelten die Holztür der Hütte auf, die zu einer Pizzeria an der Hauptstraße gehört, schnappten sich zielgerichtet den Spieß - und verschwanden in unbekannte Richtung. Von Tzatziki oder Alufolie keine Spur.

"Der Fall ist aber kein Scherz - wir ermitteln wegen besonders schweren Diebstahls", so ein Polizeisprecher aus Osnabrück.

Jetzt wird der Döner-Dieb gesucht - vermutlich mit Schweißflecken unter den Armen und einer sehr großen Grillpfanne. Zeugen oder Mitesser werden gebeten, sich unter 05439/9690 bei der Polizei aus Bersenbrück zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell