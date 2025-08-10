PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Hellern: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht auf Ikea-Parkplatz

Osnabrück (ots)

Am Freitag, den 08.08.2025, kam es auf dem Parkplatz bei Ikea in Osnabrück zu einer Verkehrsunfallflucht. Zwischen 13:30 und 15:00 Uhr stellte der Geschädigte seine Mercedes V-Klasse auf dem Parkplatz ab. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden am Heck fest. An der beschädigten Stelle konnte schwarzer Lackabrieb festgestellt werden, der vermutlich vom unfallverursachenden Fahrzeug stammt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise zum Unfall/-verursacher nimmt die Polizei unter 05921 3090 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Kim Junker-Mogalle
Telefon: 0541/327-2073
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
