POL-GT: Einbruch in Möbelgeschäft an der Ziegelstraße

Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (MK) - An der Gildestraße verschafften sich bislang unbekannte Täter von Samstag bis Montag (24.05. - 26.05.) gewaltsam Zutritt in ein Geschäft und erbeuteten Bargeld. Die Einbrecher hebelten eine Tür auf nahmen das Wechselgeld aus dem Kassenbereich mit. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte in dem Tatzeitraum verdächtige ...

